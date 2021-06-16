СБУ викрила чоловіка на забрудненні земель на Черкащині
На Черкащині Служба безпеки викрила місцевого мешканця на масштабному забрудненні та псуванні земель. Екології регіону завдано збитків на понад 24 млн грн.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: За даними досудового слідства, у 2020 році житель міста Городище уклав договір з комерсантами на постачання небезпечних промислових відходів виробництва для власних потреб. Він придбав понад 500 тонн картонно-паперових відходів для виготовлення палетів. Зловмисник зберігав токсичні речовини на земельній ділянці без відповідної на те дозвільної документації.
Звалище знаходилось на території колишнього заводу, а небезпечні відходи зберігав під відкритим небом. За висновками експертів, дії чоловіка призвели до тяжких наслідків із забруднення та псування земель. Судово-екологічна експертиза підтвердила суму завданих державі мільйонних збитків.
Йому повідомлено про підозру в ч. 2 статті "Забруднення або псування земель". Такі дії караються обмеженням волі на строк від двох до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
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