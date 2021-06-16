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Уряд скасував вимогу тесту для українців, що повертаються з-за кордону

Середа, 16 червня 2021, 16:40
 

Уряд у зв’язку з переходом всієї країни до "зеленого" рівня за ситуацією з коронавірусом скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляції для українців, що повертаються з-за кордону, та іноземців з правом постійного проживання в Україні.

Відповідне повідомлення опублікував Урядовий портал, повідомляє "Європейська правда".

"При "зеленому" рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ", - зазначають у повідомленні МОЗ.

"Згідно зі спільним рішенням Мінцифри із МОЗ, відтепер не потрібно буде встановлювати мобільний застосунок "Вдома" при поверненні з-за кордону до України", - уточнює у своєму повідомленні Міністерство цифрової трансформації.

Громадянам інших країн для в’їзду і далі обов’язково мати страховий поліс, що  враховує і випадок захворювання на COVID-19, а також негативний тест або довідку про повний курс вакцинації:

негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше 72 годин до перетину кордону;негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону)

негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону);

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, виданий відповідно до ММСП або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію.

Уточнюється, що у разі повернення на території України іншого рівня епідемічної небезпеки замість нинішнього "зеленого" вимога тесту або самоізоляції повернеться, незалежно від країни прибуття.

Самоізоляція не буде вимагатися за наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого за 72 години до перетину кордону, або негативного експрес-тесту, або ж документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

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Європейська правда

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