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"Укрзалізниця" починає щеплення залізничників від COVID-19

Середа, 16 червня 2021, 15:45
 

"Укрзалізниця" розпочинає комплексне щеплення залізничників від COVID-19 - на першому етапі будуть провакциновані залізничники в місті Києві.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Укрзалізниця - одна з перших державних компаній, яка розпочинає масову вакцинацію своїх працівників. Після вакцинації в Києві будуть долучатися інші міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вакцинування залізничників проводитиметься вакцинами Pfizer-BioNTech, AstraZeneca та CoronaVac.

"Працівники київських підрозділів АТ "Укрзалізниця" можуть зареєструватися за допомогою корпоративного каналу інформування співробітників АТ "Укрзалізниця" - цифрового асистента "Букса. Помічник залізничника".

Дата та час проведення щеплення будуть визначені після остаточного формування списків охочих взяти участь у колективному щепленні проти COVID-19", - додали в компанії.

Економічна правда

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Укрзалізниця вакцина коронавірус

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