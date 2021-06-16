"Укрзалізниця" починає щеплення залізничників від COVID-19
"Укрзалізниця" розпочинає комплексне щеплення залізничників від COVID-19 - на першому етапі будуть провакциновані залізничники в місті Києві.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
"Укрзалізниця - одна з перших державних компаній, яка розпочинає масову вакцинацію своїх працівників. Після вакцинації в Києві будуть долучатися інші міста", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вакцинування залізничників проводитиметься вакцинами Pfizer-BioNTech, AstraZeneca та CoronaVac.
"Працівники київських підрозділів АТ "Укрзалізниця" можуть зареєструватися за допомогою корпоративного каналу інформування співробітників АТ "Укрзалізниця" - цифрового асистента "Букса. Помічник залізничника".
Дата та час проведення щеплення будуть визначені після остаточного формування списків охочих взяти участь у колективному щепленні проти COVID-19", - додали в компанії.
Економічна правда
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