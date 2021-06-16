Уряд продовжує адаптивний карантин, але послаблює обмеження

Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня, але послабив обмеження, зокрема, щодо контролю самоізоляції, проведення масових заходів та дотримання дистанції.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, міністр культури та інформації політики Олександр Ткаченко у Telegram

Пряма мова: "Станом на 10 червня в Україні досягнуто зеленого рівня епіднебезпеки, який дає змогу пом’якшити протиепідемічні обмеження. Уряд офіційно сьогодні продовжить карантин до 31 серпня цього року. Водночас, ми послабимо певні карантинні заходи. Поки в нас зелений рівень, то контроль самоізоляції не буде відбуватись через додаток "Вдома". Це дасть змогу оновити додаток".

Деталі: Уряд дозволив проводити масові заходи в приміщеннях з 100% наповненням. Без обмеження дистанції між присутніми.

Водночас, учасники та організатори заходів мають використовувати захисні маски або респіратори.

А якщо всі присутні мають негативні результати тесту на COVID-19, який зроблений не більше як за 72 години, чи документ повного курсу вакцинації, то такі обмеження взагалі не застосовують.

Що передувало: 9 червня вся територія України перейшла у "зелену" зонуза показниками захворювання на коронавірус.

З 14 червня Україна увійшла у "зелену" зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.