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Кабмін виділив 23 мільйони на покращення діагностики і лікування COVID у лікарнях СБУ

Середа, 16 червня 2021, 14:30
 

Уряд виділив 22,9 млн грн на покращення діагностики та лікування COVID-19 у відомчих закладах охорони здоров’я СБУ.

Таке розпорядження ухвалили на засіданні 16 червня, повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

Відповідно до розпорядження, проведуть перерозподіл коштів шляхом зменшення видатків на суму 22,9 млн грн за програмою "Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи СБУ" та збільшення обсягу видатків за програмою "Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти СБУ" на таку ж суму.

"Зазначається, що СБУ вдалося зекономити кошти за іншою бюджетною програмою, тому їх перерозподілили на боротьбу з COVID-19", - пояснив нардеп.

Економічна правда

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Кабмін СБУ гроші коронавірус

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