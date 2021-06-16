Третина українців вважає, що втручання держави в економічні процеси має бути мінімальним

Майже третина опитаних українців вважає, що втручання держави в економічні процеси повинно бути мінімальним, водночас понад половину підтримує стримування споживчих цін і тарифів.

Про це йдеться у дослідженні Центру Разумкова.

Серед опитаних майже третина (32%) вважає важливим для успішного розвитку України зведення до мінімуму втручання держави в економічні процеси. Ця частка зменшилася з 41% у 2005 році. Водночас, з цим не згодні 38%.

Щодо пенсійного забезпечення, більшість вважають, що за нього повинна відповідати держава (59% опитаних), протилежну точку зору поділяють 39%. Водночас, покладання відповідальності на державу поступово зменшується — минулоріч співвідношення становило відповідно 65% і 32%, а у 2010 році — відповідно 79% і 19%.

Майже третина також готова сплачувати високі податки, але безкоштовно отримувати від держави певні соціальні послуги (32%). Систему сплати низьких податків, але оплачуваних соцпослуг, обрали 26,5%. Минулоріч ці частки вони становили відповідно 39% і 21%.

Респонденти найчастіше (39%) називають як основну допомогу держави у підвищенні рівня життя встановлення такого рівня зарплат, коли кожен працюючий зможе утримувати себе і свою сім’ю на гідному матеріальному рівні. На субсидії вказують 23,5%.

Також більшість (62%) вважають, що держава повинна передусім сприяти розвитку малого і середнього бізнесу.

Щодо трудових прав, 65% вважають, що держава має здійснювати захист прав найманих працівників перед роботодавцями, і лише 12% виступають за посилення прав роботодавців у відносинах з найманими працівниками.

57% опитаних підтримують стримування споживчих цін і комунальних тарифів за рахунок підвищення оподаткування великого бізнесу, "олігархів", 15% підтримують обмеження втручання держави і виступають за те, щоб вони регулювалися ринком.

"Можна говорити про те, що рівень патерналістських очікувань серед громадян України за останні десятиліття знизився", – підсумовують у дослідженні. Водночас, більшість опитаних все ж покладають на державу відповідальність за забезпечення громадян.

Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Економічна правда