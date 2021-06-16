Відмова від санкцій проти "Північного потоку-2" викликала розбіжності в адміністрації США - ЗМІ

Рішення не запроваджувати санкції проти компанії-оператора трубопроводу "Північний потік-2" та її виконавчого директора Матіаса Варніга викликало розбіжності в адміністрації США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

За даними видання, Державний департамент на чолі з держсекретарем Ентоні Блінкеном, його першим заступником Венді Шерман і заступником у політичних справах Вікторією Нуланд, рекомендував низку санкцій США, спрямованих на блокування трубопроводу, без винятків для компанії-оператора або виконавчого директора.

Байден, підтримуваний високопоставленими помічниками в Раді національної безпеки, не погодився з цією рекомендацією, стверджуючи, що цей крок призведе до погіршення відносин з Німеччиною.

Оскільки будівництво трубопроводу завершено більш ніж на 90%, офіційні особи Білого дому розглядали проєкт як доконаний факт, через який не варто ставити під загрозу відносини з ключовим союзником.

Високопоставлений представник Держдепу заявив, що Блінкен та інші чиновники поділяють переконання Байдена що Росії не можна дозволяти використовувати джерела енергії як примусовий інструмент проти України або будь-якої іншої країни.

"Однак санкції - це лише один з інструментів, і ми використовуємо простір, який надали обмежені санкції, щоб вести дипломатичні переговори з Німеччиною, щоб зменшити ризики, які трубопровід представляє для європейської енергетичної безпеки", - сказав він.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.

Україна виступає проти "Північного потоку-2" і вважає, що умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України.

Читайте також: Лана Зеркаль: Є шанс забрати у Байдена право гратися з санкціями по "Північному потоку-2"