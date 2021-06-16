Пекін відправляє першу за 5 років космічну місію з екіпажем
Китай відправить на орбіту трьох космонавтів у рамках своєї першої місії з екіпажем за майже п'ять років.
Джерело: Reuters з посиланням на Цзі Ціміна, помічника директора Китайського агентства пілотованих космічних польотів (China Manned Space Agency)
Деталі: О 9:22 ранку 17 червня в Цзюцюань у провінції Ганьсу Китай запустить пілотований космічний корабель Shenzhou-12.
Астронавтами будуть 56-річний Ні Хайшен, 54-річний Лю Бомін і 45-річний Тан Хунбо. Місію очолить Ні Хайшен. Він стане найстарішим китайським космонавтом, котрі побували в космосі.
Повідомляється, що Shenzhou-12 стане третьою з 11 місій, необхідних для завершення будівництва космічної станції Китаю до кінця 2022 року. Китай почав будівництво станції в квітні з запуску Tianhe, першого і найбільшого з трьох модулів.
Екіпаж Shenzhou-12 буде жити на Tianhe протягом трьох місяців.
Нагадаємо:
- 29 квітня Китай запустив перший модуль - Tianhe - нової постійної космічної станції.
- Нову станцію Китай збирається ввести в експлуатацію до 2022 року. Попередні станції - "Тяньгун-1" і "Тяньгун-2" – були випробувальні. Натомість нова повинна пропрацювати не менше десяти років.
- Нині єдиною космічною станцією на орбіті є Міжнародна космічна станція МКС, звідки Китай виключений.
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