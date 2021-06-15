ДФС і СБУ викрили "схему" з російським бензином

Правоохоронці викрили нелегальне виробництво пального з нафтопродуктів "сірого імпорту".

Джерело: Державна прикордонна служба, ДФС, СБУ

Деталі: На території Харківської області було проведено низку санкціонованих обшуків на заводі з виробництва пального та заправках.

Правоохоронці вилучили 738 000 літрів нафтопродуктів, обладнання, фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку на загальну суму 54 мільйона гривень.

Зазначається, що оперативники ДПСУ отримали інформацію, що ділки отримували частину сировини з Російської Федерації, яку в подальшому використовували в виробництві контрафактного пального. Виготовлений контрафакт реалізовували на заправках у Харківській та сусідніх областях.

Інформацію передали слідчому управлінню ДФС України в Харківської області. На підставі наданих матеріалів в рамках кримінального провадження за ст. 204 ККУ "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів" спільна міжвідомча група за силової підтримки бійців прикордонного загону "Дозор" провели санкціоновані обшуки.

За даними СБУ, незаконним виготовленням пального займалося керівництво двох місцевих комерційних фірм. "Товар" сумнівної якості вони виготовляли на території свого підприємства. Зловмисники закуповували сировину низької якості і додавали до неї різні хімічні присадки.