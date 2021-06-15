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Опозиція подала альтернативний законопроєкт про деолігархізацію

Вівторок, 15 червня 2021, 17:31
 

Група народних депутатів з опозиційних фракцій зареєструвала у Верховній Раді законопроект про деолігархізацію.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Йдеться про проект закону №5599-1 "Про деолігархізацію, сприяння конкуренції, очищення влади від корупційних впливів і соціальну відповідальність бізнесу".

Його зареєстрували на сайті парламенту у вівторок 15 червня і передали на розгляд керівництву Ради.

Серед авторів законопроєкту народні депутати Микола Княжицький, Артур Герасимов, Ірина Геращенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Євросолідарність"), Андрій Осадчук, Роман Костенко, Рустем Умеров ("Голос"), Сергій Власенко, Олександр Абдулін, Іван Крулько ("Батьківщина").

Тексту законопроєкту на сайті Ради поки не оприлюднили.

Передісторія: 

  • У середині квітня Зеленський анонсував законопроєкт про олігархів
  • Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в анонсованому законопроєкті буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.
  • 2 червня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт цього закону.
  • Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк проаналізував законопроєкт та назвав критерії, за якими визначатимуть статус олігарха.
  • 3 червня на сайті Ради з'явився текст проєкту закону.

Українська правда

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олігархія Верховна рада

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