Опозиція подала альтернативний законопроєкт про деолігархізацію

Група народних депутатів з опозиційних фракцій зареєструвала у Верховній Раді законопроект про деолігархізацію.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Йдеться про проект закону №5599-1 "Про деолігархізацію, сприяння конкуренції, очищення влади від корупційних впливів і соціальну відповідальність бізнесу".

Його зареєстрували на сайті парламенту у вівторок 15 червня і передали на розгляд керівництву Ради.

Серед авторів законопроєкту народні депутати Микола Княжицький, Артур Герасимов, Ірина Геращенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Євросолідарність"), Андрій Осадчук, Роман Костенко, Рустем Умеров ("Голос"), Сергій Власенко, Олександр Абдулін, Іван Крулько ("Батьківщина").

Тексту законопроєкту на сайті Ради поки не оприлюднили.

Передісторія:

У середині квітня Зеленський анонсував законопроєкт про олігархів.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в анонсованому законопроєкті буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.

2 червня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт цього закону.

Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк проаналізував законопроєкт та назвав критерії, за якими визначатимуть статус олігарха.

3 червня на сайті Ради з'явився текст проєкту закону.

Українська правда