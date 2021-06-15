ЄС і США домовилися покінчити з 17-річною суперечкою довкола субсидій для Boeing і Airbus

Сполучені Штати та Європейський союз у вівторок домовились про припинення суперечки щодо субсидій конкуруючим виробникам літаків Boeing і Airbus та поступове скасуванню штрафних мит на мільярди доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Торговий представник США Кетрін Тай заявила, що обидві сторони домовились про п'ятирічну угоду про призупинення мит, що є центром суперечки. За її словами, їх можна буде запровадити знову, якщо американські компанії не зможуть "чесно конкурувати" з європейськими.

"Сьогоднішнє оголошення вирішує тривалий подразник у відносинах США та ЄС", - сказала Тай, коли президент Джо Байден зустрічався з лідерами ЄС у Брюсселі. "Замість того, щоб битися з одним із наших найближчих союзників, ми нарешті збираємося разом проти спільної загрози" – додала вона.

Торгова суперечка загострилася в часи адміністрації Трампа, і мита були накладені на продукцію компаній, які не мають нічого спільного з виробництвом літаків, від французьких виноробів до німецьких пекарів в Європі та американських виробників алкогольних напоїв у Сполучених Штатах.

США запровадили тарифи на європейський експорт у розмірі 7,5 мільярда доларів у 2019 році після того, як Всесвітня торгова організація постановила, що ЄС не виконував своїх рішень щодо субсидій для Airbus, який базується у Франції. ЄС помстився у листопаді минулого року покаранням у розмірі до 4 мільярдів доларів після того, як СОТ постановила, що США надавали незаконні субсидії компанії Boeing із Сіетла.

У березні, через кілька тижнів після вступу Байдена на посаду, обидві сторони домовились про призупинення мит. Це призупинення розпочалося 11 березня на чотири місяці. Нова угода офіційно набере чинності 11 липня.

"Це справді відкриває нову главу у наших відносинах, тому що ми переходимо від судових процесів до співпраці у галузі повітряних суден - після 17 років суперечок", - заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Обидві сторони заявили, що також будуть спільно аналізувати та розглядати "неринкову практику третіх сторін, яка може завдати шкоди нашим секторам цивільної авіації", повідомили в Єврокомісії.

Сторони також домовилися співпрацювати "для того, щоб кинути виклик і протидіяти неринковій практиці Китаю в цьому секторі способами, що відображають наші стандарти добросовісної конкуренції".

Незважаючи на прорив, угода не закінчує трансатлантичну торгову суперечку часів Трампа. Колишній президент США також запровадив мита на сталь і алюміній з ЄС. Цей крок розлютив європейські країни, оскільки він був виправданий як захід захисту національної безпеки США.