Сфера охорони здоров’я найшвидше зросла за доходами з 2010 року в Україні – дослідження

Частка сфери охорони здоров’я в українській економіці за доходами збільшилася у 2,7 раза з 2010 до 2019 року, хоча у структурі займає лише 0,53%.

Про це йдеться у дослідженні YouControl.

Так, у 2019 році провідними секторами економіки за виручкою стали оптова (30,5%) та роздрібна (8,1%) торгівля. Далі – електроенергетика (7,8%) та харчова промисловість (6,6%).

"Така індустріально-аграрна структура економіки свідчить про низьку частку високотехнологічного виробництва і недостатність глибини переробки продукції для максимізації доданої вартості", – кажуть автори дослідження.

Найбільші індекси зростання часток у структурі доходів з 2010 до 2019 року показала охорона здоров’я (зросла з 0,19% до 0,53%, тобто в 2,7 рази), також удвічі зросли частки в загальних доходах сільського господарства (з 2,8% до 5,6%) та тютюнового виробництва (з 0,3% до 0,6%).

Деякі сектори, навпаки, "впали" з 2010 року. Частка фінансового сектору на початку 2020 року становила лише 21% від частки у 2010 році. Також відтоді втратили частки у коксохімічній промисловості (43% від рівня 2010 року) та металургії (70%).

Найбільше кредитів за цей період отримали підприємства оптової (18,82% усіх кредитів), роздрібної торгівлі (15,86%), електроенергетики (9,83%).

Попри це, понад 50% непрацюючих кредитів від усіх отриманих від банків позик зосереджено у машинобудуванні (75%), хімічній промисловості (74%), будівництві (61%), та металургії (52%).

Для дослідження серед виокремлених 42 секторів було обрано 20, котрі генерували 95% доходів усієї економіки країни, зауважили у Youcontrol.