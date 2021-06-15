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У Франції IKEA оштрафували на 1 млн євро через шпигунство за співробітниками

Вівторок, 15 червня 2021, 14:36

Французький суд у вівторок зобов'язав IKEA виплатити штраф у розмірі 1 мільйон євро у справі про шпигунство за співробітниками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Найбільший в світі роздрібний торговець меблями був визнаний винним в зберіганні даних про співробітників, отриманих неналежним чином.

Французьку філію шведської компанії звинуватили у стеженні за своїми працівниками протягом декількох років і порушенні їхньої конфіденційності шляхом перевірки даних їхніх банківських рахунків, а також інколи використання фейкових співробітників для складання звітів про персонал.

Прокуратура домагалася накладення у розмірі 2 мільйонів євро.

Колишній виконавчий директор компанії у Франції Жан-Луї Байо також був визнаний винним у справі і засуджений до двох років позбавлення волі умовно.

Судді також оштрафували його на 50 тисяч євро за зберігання особистих даних.

Звинувачення стосувалися періоду 2009-2012 років, хоча, за словами прокуратури, шпигунська тактика почалася на початку 2000-х років.

Серед тих, кому висунуто звинувачення, були кілька менеджерів магазинів і співробітники відділу кадрів, а також приватний слідчий і поліцейські.

Європейська правда

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