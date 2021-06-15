Із 2022 року "Укравтодор" повністю відмовиться від проєктів поточного середнього ремонту

У зв'язку з набуттям чинності ДСТУ 8747 з 2022 року служби "Укравтодору" у всіх нових дорожніх проєктах відмовляться від поточного середнього ремонту на користь капітального ремонту.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" у Telegram.

Таким чином, встановлюється лише 2 види ремонтів: капітальний ремонт і поточний ремонт.

При цьому, ті об'єкти, на яких вже розпочаті роботи, будуть закінчуватися у рамках поточного середнього ремонту.

Аргументуючи те, чому це необхідно, в агентстві зазначили, що основна мережа доріг України побудована ще в радянські часи, в 1970-1980 роках.

"Якщо говорити про обсяги мережі - це 120 тис км доріг місцевого значення та близько 47 тис км доріг держзначення. Збудовані 50 років тому автодороги не розраховані на сучасні транспортні навантаження. Водночас відсутність ремонту десятиліттями призвела до того, що більша частина мережі є вкрай зношеною", - йдеться у повідомленні.

"З 2008-го, коли змінилися будівельні норми, мережа доріг не відновлювалася масово капітальним ремонтом. Замість нього широко застосовувався поточний середній ремонт. Якщо норматив від капітального ремонту вимагає обов’язкове укріплення основи дороги, то при поточному середньому це рішення залишається за замовником.

З 2020 року нова команда Укравтодору посилила контроль за об’єктами поточного середнього ремонту. Зокрема, у понад 80 % випадків за структурою робіт його було наближено до рівня капітального ремонту. Вперше за роки незалежності кожен проєкт поточного середнього ремонту проходить Секцію 5 "Проєктування автомобільних доріг та мостів" Науково-технічної ради ДП "ДерждорНДІ" (найвищий щабель контролю проєктів, який погоджує конструктив, технічні рішення, які підрядники закладають у проєктно-кошторисну документацію)", - додали у відомстві.

Економічна правда