Міненерго проситиме у Мінфіну 100 мільйонів на зарплати працівникам "СхідГЗК"

Міненерго звернеться до Мінфіну щодо прискорення виділення частини коштів сумою 100 млн грн для вирішення нагальних проблем із виплатою заробітної плати працівникам "Східного гірничозбагачувального комбінату".

Про це повідомляє прес-служба Міненерго за підсумками наради першого заступника міністра Юрія Власенка за участі керівництва "СхідГЗК", НЕК "Енергоатом" та представників галузевих профспілок.

"За результатами наради Міненерго звернеться до Мінфіну щодо прискорення процесу виділення частини коштів сумою 100 млн грн для вирішення нагальних проблем із виплатою заробітної плати працівникам ДП "СхідГЗК", - йдеться у повідомленні.

"Міненерго готове допомагати підприємству зважаючи на його важливість для забезпечення енергетичної незалежності країни, а також соціального фактору, який забезпечує комбінат.

В межах своєї компетенції міністерство вжило необхідних заходів для збереження стратегічно важливого для економіки держави підприємства", - заявив Власенко.

Зазначається, що Міненерго у травні 2021 року звернулося до Міністерства фінансів та Кабміну із пропозицією забезпечити часткове покриття витрат з виробництва уранового концентрату в обсязі 600 млн гривень за рахунок коштів державного бюджету.

ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" є єдиним в Україні підприємством, яке займається видобутком уранової руди і виробництвом концентрату природного урану.