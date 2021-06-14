Верховна Рада має розглянути Бюджетну декларацію до 15 липня

2 червня Бюджетна декларація на 2022-2024 роки була передана разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Верховної Ради, до 15 липня парламентарі повинні її розглянути.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що процес розгляду Бюджетної декларації у Верховній Раді здійснюється з урахуванням поданого Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання закону про Держбюджет за попередній бюджетний період.

До моменту розгляду, тобто до 15 липня, народні депутати подають свої пропозиції. Після цього профільний комітет готує та подає на розгляд ВР відповідний проєкт постанови щодо Бюджетної декларації.

Бюджетна декларація на 2022-2024 роки – це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу. Вона визначає основні бюджетні показники, цілі держполітики у відповідній сфері і є основою для складання держбюджету на 2022 рік.

У схваленій урядом Бюджетній декларації надано пропозиції щодо змін до Податкового кодексу України, що стануть ресурсною базою для збільшення доходів держбюджету в середньостроковий період.

Нагадуємо:

31 травня Кабінет міністрів ухвалив Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Економічна правда