Ковід-сертифікат має з'явитися в "Дії" 1 липня – ОП
Внутрішній український "ковід-сертифікат" має з’явитися в додатку "Дія" 1 липня.
Джерело: нарада в президента 14 червня, повідомляє Офіс президента
Деталі: Вказано, що робота над створенням так званого ковід-сертифіката триває.
За даними Міністерства цифрової трансформації, 1 липня цього року внутрішній український "ковід-сертифікат" має з’явитися в додатку "Дія".
Передісторія:
В кінці травня влада зазначала, що планує запустити в обіг "паспорти вакцинації" для українців з 1 липня.
На початку червня міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов сказав, що Україна запровадить цифрові COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як такі сертифікати будуть введені у дію у Європейському Союзі.
Сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.
Водночас сім країн Євросоюзу 1 червня почали видавати цифрові сертифікати вакцинації за місяць до запуску програми по всьому блоку.
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