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Ковід-сертифікат має з'явитися в "Дії" 1 липня – ОП

Понеділок, 14 червня 2021, 16:40
 

Внутрішній український "ковід-сертифікат" має з’явитися в додатку "Дія" 1 липня.

Джерело: нарада в президента 14 червня, повідомляє Офіс президента

Деталі: Вказано, що робота над створенням так званого ковід-сертифіката триває.

За даними Міністерства цифрової трансформації, 1 липня цього року внутрішній український "ковід-сертифікат" має з’явитися в додатку "Дія".

Передісторія

В кінці травня влада зазначала, що планує запустити в обіг "паспорти вакцинації" для українців з 1 липня.

На початку червня міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов сказав, що Україна запровадить цифрові COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як такі сертифікати будуть введені у дію у Європейському Союзі.

Сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.

Водночас сім країн Євросоюзу 1 червня почали видавати цифрові сертифікати вакцинації за місяць до запуску програми по всьому блоку.

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Українська правда

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