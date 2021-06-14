Оператор газотранспортної системи наблизився до виходу на біржу

Оператор газотранспортної системи визначив Українську енергетичну біржу як оператора, що організовуватиме біржову торгівлю природним газом для потреб підприємства.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

Зазначається, що з 16 квітня по 02 червня 2021 року Оператор ГТС України приймав заявки від бірж на організацію біржової торгівлі природним газом. За результатами оцінки УЕБ була визначена переможцем.

"Розвиток біржової торгівлі газом – це запорука зростання конкуренції, а отже й прозорого формування ринкової ціни на газ. Вихід Оператора ГТС України на біржу має сприяти підвищенню ліквідності та розвитку оптового ринку короткострокових стандартизованих продуктів", – зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Він додав, що вже проведена необхідна інтеграція інформаційних систем, а також запущена торгівля газом з постачанням протягом доби та на добу наперед.

Крім того в ОГТС нагадали, що у січні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон, яким дозволив оператору та іншим держпідприємствам купувати природний газ на товарних біржах, як це відбувається у інших європейських країнах.

Економічна правда





