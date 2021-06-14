Шмигаль розповів про перші результати реалізації Національної економічної стратегії-2030

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Національна економічна стратегія до 2030 року, схвалена у березні, уже демонструє результати.

Про це він сказав на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів", передає Урядовий портал.

"За три місяці ми вже встигли показати, що рухаємося відповідно до стратегії, і цей рух сприяє відновленню економіки України", - сказав Шмигаль.

За його словами, для успішного запровадження всіх реформ потрібно побудувати країну зі стійкими публічними фінансами та розвиненим фінансовим сектором.

"Уряд зробив суттєвий крок у цьому напрямку: 31 травня схвалено бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Бюджетна декларація - це вагомий документ, який розроблено вперше. І він важливий для нашого бізнесу, оскільки визначеність та прогнозованість влади - один із фундаментів успішної взаємодії", - заявив прем'єр.

За його словами, паралельно з десятками дрібних удосконалень у регуляторному середовищі уряд запускає новий інструмент, який дозволить відкривати ФОП автоматично, без участі державного реєстратора.

"Це великий крок, що зменшує корупційну складову при взаємодії з органами державної влади. Це ляже в основу подальшої автоматизації всіх бюрократичних процесів при взаємодії з державою", - сказав глава уряду.

Також Шмигаль додав, що на виконання указу президента уряд створив Національний фонд інвестицій, який займатиметься реалізацією масштабних інвестиційних та соціально значущих проєктів.

"Державне підприємство сприятиме розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростанню конкурентоспроможності України. Це допоможе залучити нових інвесторів в економіку та дасть можливість нарешті реалізувати проекти, на які українці давно очікують", - сказав він.

За його словами, один із головних напрямків економічної політики уряду - це концепція "довгих грошей". Зокрема, торік були запущені програми пільгового кредитування для малого й середнього бізнесу.

"За рік ми бачимо результат: 50 млрд грн пільгових кредитів вже видано. Наступні два проекти із цього напрямку - це створення Фондового ринку та проведення реформи пенсійної системи", - резюмував прем'єр.

Нагадаємо:

Уряд під час засідання 3 березня затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року з доопрацюванням.

Зазначається, що серед принципів, на яких будується Національна економічна стратегія - європейська та євроатлантична інтеграція, недоторканість приватної власності, верховенство права, нетерпимість до корупції, вільна і чесна конкуренція, рівний доступ для бізнесу.

Економічна правда