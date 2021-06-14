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На Запорізькій АЕС вивели у резерв один з енергоблоків

Понеділок, 14 червня 2021, 14:26
 

На Запорізькій АЕС 13 травня у холодний резерв вивели енергоблок №4 потужністю 1000 МВт через падіння споживання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ЗАЕС.

"13 червня 2021 року о 06 годині 02 хвилині енергоблок №4 Запорізької атомної електростанції планово розвантажено, відключено від мережі та виведено в холодний резерв", – повідомили на ЗАЕС.

Наразі на електростанції працюють три енергоблоки сумарною потужністю 2909 МВт, енергоблоки №5 та №6 знаходяться у ремонті.

Там зазначили, що така дія потрібна для оптимізації фінансово-економічної діяльності та виробничих процесів у "Енергоатомі" в умовах значного падіння цін на ринку електроенергії та скорочення попиту.

Крім того, кажуть на ЗАЕС, планова зупинка блоку у цей час дасть можливість оптимізувати графік планово-попереджувальних ремонтів та краще підготуватися до осінньо-зимового періоду.

Водночас із блоків Рівненської та Южно-Української АЕС були зняті балансові обмеження, їх потужність збільшили.

 
укренерго

Економічна правда

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