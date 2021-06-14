Ексдиректору Борисполя вручили підозру у справі щодо мільйонної шкоди аеропорту

Президенту МАУ та ексдиректору аеропорту Бориспіль Євгенію Дихне вручено обвинувальний акт у справі завдання 16,5 млн грн шкоди держпідприємству – справу скеровано до суду.

Про це повідомила юридична фірма Miller, яка представляє Дихне у справі.

Зазначається, що слідство тривало близько двох років. Детективи НАБУ зібрали 41 том матеріалів справи, що стосується шкоди держпідприємства у 2014 – 2019 роках обсягом 16,5 млн грн.

Євгенія Дихне звинувачують в тому, що коли він був на посаді в.о. директора ДП Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (2016 — 2017 роки), всупереч інтересам служби підписував попередні договори оренди.

Раніше у НАБУ казали, що передача приміщення підприємцям відбувалася за заниженою вартістю. Крім того, оскільки майно належить Міністерству інфраструктури України, передавати його в оренду має право виключно Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою.

Сторона захисту стверджує, що ще до початку роботи Дихне такі договори використовувалися як інструмент для роботи у разі "затягування" конкурсів на оренду приміщень. Такі договори свідчать про намір орендувати приміщення після проходження конкурсу Фонду державного майна.

Нагадуємо:

НАБУ та САП викрили корупційну схему незаконного розпорядження майном міжнародного аеропорту "Бориспіль", що призвела до 16,5 млн грн шкоди держпідприємству.

Економічна правда





