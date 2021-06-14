У Швейцарії відхилили закон про захист клімату, що передбачав подорожчання пального

Громадяни Швейцарії на референдумі у неділю відхилили дві екологічні ініціативи та закон про захист клімату.

Про це повідомляє DW.

Особливо несподіваним виявилося "ні" щодо закону - проти нього проголосували 51,6% жителів країни, які взяли участь у референдумі.

Уряд та парламент країни упродовж років працювали над розробкою цього закону, який передбачав до 2030 року скорочення щорічного обсягу викидів CO2 вполовину від рівня 1990 року.

У разі ухвалення цього закону бензин та дизельне пальне подорожчали б, а за авіаперельоти жителям країни, залежно від маршруту, довелося б сплачувати більшу суму - до 120 франків (приблизно 110 євро).

Тепер незрозуміло, як Швейцарія планує виконувати свої зобов'язання в рамках Паризької кліматичної угоди.

Винесені на референдум аграрні ініціативи мали на меті передусім утвердження у Швейцарії виробництва біопродуктів.

Одна ініціатива передбачала ненадання субсидій фермерам, які використовують для боротьби зі шкідниками синтетичні засоби. А інша ініціатива передбачала повну заборону синтетичних пестицидів та перетворення Швейцарії на 100-відсоткового виробника біопродукції. Обидві ініціативи відхилили приблизно 61% голосів.

Європейська правда