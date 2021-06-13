Росія не постачає ті обсяги газу, які потрібні Європі зараз — Зеркаль

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що росія штучно стримує європейський ринок і не постачає ті обсяги, які потрібні Європі зараз для заповнення газових сховищ.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі. А які вони будуть взимку – ніхто не знає", - зазначила вона.

За її словами, якщо вже цієї зими трапиться переривання транзиту газу через територію України, то це буде дуже відчутно, в першу чергу в плані ціни на газ.

"Зараз ми можемо постачати газ так званим віртуальним шляхом, тобто віртуальний реверс, коли йде обмін газу, і так працює у всьому світі. Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично постачати газ з Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться. Крім того, наші газосховища вже будуть не такими привабливими", - пояснила Зеркаль.

Нагадуємо:

Всього з початку року було імпортовано 577 млн м куб., з них 88% з Угорщини.

До початку опалювального сезону Україна має накопичити щонайменше 17 млрд куб. м газу у підземних газосховищах.