За тиждень автогаз подешевшав в середньому і економ-сегментах АЗС

Роздрібні мережі, що працюють в середньому і економ-сегментах, з 4 по 11 червня знизили вартість скрапленого газу в межах 10-30 коп./л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

У мережі AMIC автогаз подешевшав на 11 коп./л, до 15,15 грн/л, в мережі KLO - на 20 коп./л, до 16,19 грн/л. "Авантаж 7" за тиждень знизила ціни в середньому на 33 коп./л, до 14,85 грн /л. При цьому в Києві цінник встановлений на рівні 14,65, що є мінімальною роздрібною ціною на столичному ринку.

Такі мережі як "БРСМ-Нафта", Shell, Motto, "Кворум", Mango і Prime знизили ціни в середньому на 10-20 коп./л. Середня вартість ЗВГ по Україні 4 червня склала 15,66 грн/л (-3 коп./л за тиждень).