Склад вартості авіаквитка: стало відомо на що витрачали Ryanair і Wizz Air у 2020
Європейські лоукостери Ryanair і Wizz Air щороку звітують перед акціонерами, тому відомо з яких витрат формуються ціни на квитки.
Про це пише avianews з посиланням на фінзвітність авіаперевізників.
У 2021 фінансовому році собівартість перевезення одного пасажира у Ryanair склала 90 євро, у Wizz Air - 115 євро.
"Слід враховувати, що фінансовий рік охоплює період з 1 квітня 2020 року до 31 березня 2021 року, коли держави по всьому світу обмежували поїздки через карантин. Це суттєво вплинуло на рентабельність авіаперевізників по всьому світу", - зазначили у виданні.
Витрати Ryanair
Загальні операційні витрати групи Ryanair в 2021 фінансовому році склали 2 млрд 475,2 млн євро. Найбільше коштів лоукостер витратив на амортизацію - 571 млн євро або 23% всіх витрат. На гас і паливно-мастильні матеріали пішло 542,6 млн євро або 21,9% всіх витрат. На третьому місці опинилися витрати на персонал - 472,2 млн євро або 19% всіх витрат.
Інші витрати Ryanair:
- оплата різних зборів в аеропортах - 287,2 млн євро (11,6%);
- технічне обслуговування, ремонт літаків і запчастини - 206,7 млн євро (8,4%);
- дистрибуція квитків, реклама - 201,5 млн євро (8,1%);
- аеронавігаційні збори - 187,3 млн євро (7,6%);
- оренда літаків - 6,7 млн євро (0,3%).
Витрати Wizz Air
Операційні витрати Wizz Air в 2021 фінансовому році склали 1 млрд 173,4 млн євро. Найбільша стаття витрат припадає на амортизацію техніки - 345, 3 млн євро або 29,4% від усіх витрат. На другому місці опинилися різні збори в аеропортах і аеронавігаційне обслуговування - 254,9 млн євро або 21,7% від усіх витрат. На паливо авіакомпанія витратила 253,8 млн євро або 21,6% від всіх витрат. Також Wizz Air витрачав гроші на:
- технічне обслуговування літаків, витратні матеріали та запчастини - 165,7 млн євро (14,1%);
- зарплату персоналу - 132,9 млн євро (11,3%)
- дистрибуцію квитків і реклами - 19,6 млн євро (1,7%)
- інші витрати - 1,2 млн євро (0,1%)
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