Нафта зросла в ціні вище 73 доларів за барель — вперше за 2 роки

Нафта дорожчає в ході торгів у п'ятницю завдяки оптимізму трейдерів щодо перспектив світового попиту на сировину, при цьому ціна марки Brent піднялася вище 73 доларів за барель вперше з травня 2019 року.

Про це йдеться в даних за підсумками торгів.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 18:21 по Києву в п'ятницю склала 72,93 дол за барель, що на 0,57% вище за ціну на закриття попередньої сесії. Раніше в ході торгів ціна Brent досягла позначки 73,09 дол за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) досягла до цього часу 71,07 дол за барель, що на 0,78 дол (1,11%) вище підсумкового значення попередньої сесії.

Нагадуємо:

Згідно з прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), світовий попит на нафту повернеться до допандемійному рівня до кінця 2022 року, збільшившись на 5,4 млн б/с в 2021 році - до 96,4 млн б/с - і на 3,1 млн б/с в 2022 році.