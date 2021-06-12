ЗМІ: Boeing продав більшість літаків MAX

Відновлення попиту на авіаперевезення дозволило американському авіаконцерну Boeing знайти покупців на літаки, що залишилися незатребуваними в період пандемії, коли покупці відмовлялися від замовлень або взагалі оголошували про банкрутство.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними джерел газети, в даний час число незатребуваних літаків Boeing MAX становить лише близько 10, тоді як в липні минулого року їх було близько 100.

"Незважаючи на те, що ринок міжнародних авіаперевезень ще далекий від відновлення, внутрішні авіаперевезення в Штатах в останні місяці на підйомі, відзначають галузеві експерти. Завантаженість внутрішніх рейсів становить близько 84%, а щоденний пасажиропотік аеропортів наблизився до 2 млн - максимуму з березня 2020 року, тобто з початку пандемії", - пише видання.

Авіакомпанії реагують на зростаючий попит, додаючи нові рейси і розширюючи штати співробітників, а також починають збільшувати парки літаків.

Серед американських авіакомпаній, які купили залишалися незатребуваними літаки Boeing MAX, - United Airlines Holdings Inc. і Alaska Air Group Inc.

Так, United повідомила в березні, що зроблений нею замовлення на 25 літаків Boeing MAX включає в себе як уже готові лайнери, так і літаки, які будуть зроблені пізніше. Тим часом Alaska Airlines заявила, що придбає 9 літаків MAX, вироблених Boeing для інших компаній.

Джерела WSJ відзначають, що United веде з Boeing переговори про покупку ще близько 150 літаків.