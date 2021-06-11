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Агентство ЄС затвердило підприємство у Франції для виробництва вакцини Moderna

П'ятниця, 11 червня 2021, 19:56

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) затвердило нову виробничу площадку у Франції для виробництва вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЕМА.

Підприємство в муніципалітеті Мон буде експлуатуватися компанією Recipharm і виробляти готовий продукт.

Раніше в цьому місяці агентство схвалило два нових підприємства в США для виробництва як діючої речовини, так і готового продукту для вакцини Moderna.

Очікується, що ці кроки дозволять виробляти додатково від 1 до 2 мільйонів флаконів готової вакцини для ринку Європейського Союзу щомісяця.

Нагадаємо, Moderna подала свою вакцину від коронавірусу на розгляд регулятора ЄС і отримання умовного дозволу на використання серед підлітків.

Європейська правда

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Франція ЄС коронавірус

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