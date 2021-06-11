Стало відомо, що буде із першою проданою в'язницею

На території колишньої виправної колонії у Львові, яку першою приватизували в Україні, побудують кампус, де планують створити всі умови для розвитку талантів міста.

Джерело: Мін’юст у Telegram

Деталі: Власником території стала одна з компаній групи SoftServe, що працює у сфері IT. За словами члена Ради директорів Олега Дениса, на місці колонії створять квартал, де хочуть зібрати таланти та створити умови для їх розвитку. Там також планують побудувати садочок, спортивну інфраструктуру та створити робочі місця.

Для зведення нових об’єктів проведуть архітектурний конкурс.

Що передувало: На початку червня Фонд державного майна продав у приватну власність за 377,5 млн гривень колонію №48, що у Львові. Це перший продаж "Великого розпродажу в'язниць".