Всі розділи
Укр / Рус

Посли G7 заявили про важливість корпоративного управління для енергоринку

П'ятниця, 11 червня 2021, 17:40
 

Посли країн Групи семи підкреслили важливість належного корпоративного управління в Україні як передумови конкурентного, лібералізованого енергетичного ринку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів.

Дипломати зустрілися з міністром енергетики Германом Галущенком, щоб обговорити його плани щодо реформ енергетичного сектору, зміцнення енергетичної безпеки, а також стабілізації й посилення використання Україною відновлюваної енергії.

"Вони закликали України затвердити до кінця липня амбітний другий національно визначений внесок до боротьби із зміною клімату в рамках підготовки до COP26 (Конференція ООН з питань зміни клімату 2021 року, - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас вважає, що українська промисловість та приватний сектор могли б взяти на себе частину тягаря за фінансування "зелених перетворень" в Україні.

Посол нагадав, що Європейська комісія та уряд України вже розпочали діалог щодо Європейської "Зеленої угоди", і щодо того, як Україна може узгодити свої дії із цим документом. За його словами, ЄС цінує, що Україна планує підвищити плани щодо зниження викидів із 40 до 65 % до 2060 року.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

G7 енергетика

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Велика сімка" подарує 1 мільярд доз вакцин біднішим країнам 11 червня 2021, 10:15
Посли G7 вітають затвердження нового очільника ПриватБанку 10 червня 2021, 12:25
Посли G7 обговорили з керівництвом "Енергоатому" корпоратизацію компанії 4 червня 2021, 14:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!