Співробітників "Укрпошти" почали вакцинувати проти COVID-19

11 червня почалося щеплення проти COVID-19 працівників "Укрпошти" як підприємства критичної інфраструктури, які належать до поточного етапу вакцинації.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

"Працівники Укрпошти є частиною критичної інфраструктури країни, саме тому їх щеплюють на третьому етапі дорожньої карти з вакцинації, який вже розпочали.

Вакцинація - це єдиний ефективний спосіб захиститись від COVID-19. Ми вітаємо такий свідомий вибір людей та їхнє відповідальне ставлення до свого здоров’я", - заявив головний державний санітарний лікар України - заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

Зазначається, що працівників Укрпошти щеплюють мобільні бригади медиків на їхньому робочому місці у головному офісі компанії у Києві, а також в офісах у Сумах, Рівному, Чернігові, Житомирі та інших містах. Використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.

Усього в межах першої хвилі планують щепити понад 5 тис працівників. До кінця наступного тижня ці співробітники отримають першу дозу вакцини, а за чотири тижні - другу.

Загалом в Укрпошті працює понад 65 тис працівників, переважна більшість із яких оператори та листоноші.

Економічна правда