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В Україні виготовлятимуть патрони: разом з канадцями створять завод

П'ятниця, 11 червня 2021, 15:43
 

Укроборонпром, держкомпанія "Артем" разом із Waterbury Farrel (Канада) та GL Munitions INC разом запустять підприємство з виробництва боєприпасів для стрілецької зброї – підписали угоду. 

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

У Waterbury Farrel зазначили, що пишаються співпрацею з Канадською комерційною корпорацією уряду Канади, з якою Укроборонпром підписав відповідний меморандум.

Компанія заснована у 1851 році та є підрозділом Magnum Integrated Technologies Inc. Наразі Waterbury Farrel бере участь одразу в декількох великих міжнародних проєктах у оборонній галузі, додали в Укроборонпромі.

Ще 1 червня Укроборонпром і ДАХК  "АРТЕМ" підписали з канадськими партнерами Угоду щодо співпраці у питаннях виробництва боєприпасів до стрілецької зброї. У її рамках буде побудований завод, що вироблятиме патрони.

Економічна правда

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Укроборонпром

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