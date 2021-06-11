В Україні виготовлятимуть патрони: разом з канадцями створять завод

Укроборонпром, держкомпанія "Артем" разом із Waterbury Farrel (Канада) та GL Munitions INC разом запустять підприємство з виробництва боєприпасів для стрілецької зброї – підписали угоду.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

У Waterbury Farrel зазначили, що пишаються співпрацею з Канадською комерційною корпорацією уряду Канади, з якою Укроборонпром підписав відповідний меморандум.

Компанія заснована у 1851 році та є підрозділом Magnum Integrated Technologies Inc. Наразі Waterbury Farrel бере участь одразу в декількох великих міжнародних проєктах у оборонній галузі, додали в Укроборонпромі.

Ще 1 червня Укроборонпром і ДАХК "АРТЕМ" підписали з канадськими партнерами Угоду щодо співпраці у питаннях виробництва боєприпасів до стрілецької зброї. У її рамках буде побудований завод, що вироблятиме патрони.

Економічна правда