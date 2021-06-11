Кабмін планує скоротити кількість держслужбовців на 10% – прем'єр
Гранична чисельність держслужбовців центральних органів виконавчої влади і їхніх представництв у регіонах має зменшитись приблизно на 10%.
Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.
За його словами, ефективність у роботі державних службовців має бути на першому місці.
"Уряд робить важливі кроки для завершення реформи держуправління. У межах цієї ініціативи гранична чисельність державних службовців ЦОВВ та їхніх територіальних підрозділів повинна зменшитись приблизно на 10%.
Паралельно готується законопроєкт щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Це унеможливить виплати надбавок посадовцям за суб'єктивним принципом та підвищить престиж держслужби", - написав Шмигаль.
За його словами, Секретаріат Кабміну, Мінфін, Мінифра та НАДС стануть першими, де буде запроваджена нова фінансова модель.
Економічна правда
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