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Кабмін планує скоротити кількість держслужбовців на 10% – прем'єр

П'ятниця, 11 червня 2021, 15:30
 

Гранична чисельність держслужбовців центральних органів виконавчої влади і їхніх представництв у регіонах має зменшитись приблизно на 10%.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, ефективність у роботі державних службовців має бути на першому місці.

"Уряд робить важливі кроки для завершення реформи держуправління. У межах цієї ініціативи гранична чисельність державних службовців ЦОВВ та їхніх територіальних підрозділів повинна зменшитись приблизно на 10%.

Паралельно готується законопроєкт щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Це унеможливить виплати надбавок посадовцям за суб'єктивним принципом та підвищить престиж держслужби", - написав Шмигаль.

За його словами, Секретаріат Кабміну, Мінфін, Мінифра та НАДС стануть першими, де буде запроваджена нова фінансова модель.

Економічна правда

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Кабмін Шмигаль влада

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