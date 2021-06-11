Чиновнику загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Затримали посадовця Укртрансбезпеки: вимагав хабарі у перевізників
Виконувача обов’язків керівника Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки затримали за системне вимагання хабарів від приватних підприємців.
Джерело: Державне бюро розслідувань, Київська міська прокуратура
Дослівно ДБР: "Затримали виконувача обов’язків керівника Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, який вимагав від приватних підприємців, які займаються нерегулярними пасажирськими перевезеннями, сплачувати "данину" від 500 до 1 тисячі доларів щомісяця".
Деталі: Правоохоронці встановили факт вимагання у київського власника маршрутних таксі 700 доларів щомісяця.
За ці гроші посадовець обіцяв не створювати штучних перешкод у підприємницькій діяльності, а також не притягувати підприємця до адмінвідповідальності за відсутність маршрутних листів.
Чиновника затримали поряд із місцем роботи під час отримання другої частини хабаря у сумі 500 доларів.
Йому оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ. Вирішується питання про застосування запобіжного заходу.
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