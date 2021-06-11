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Затримали посадовця Укртрансбезпеки: вимагав хабарі у перевізників

П'ятниця, 11 червня 2021, 15:15
 

Виконувача обов’язків керівника Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки затримали за системне вимагання хабарів від приватних підприємців.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Київська міська прокуратура

Дослівно ДБР: "Затримали виконувача обов’язків керівника Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, який вимагав від приватних підприємців, які займаються нерегулярними пасажирськими перевезеннями, сплачувати "данину" від 500 до 1 тисячі доларів щомісяця".

Деталі: Правоохоронці встановили факт вимагання у київського власника маршрутних таксі 700 доларів щомісяця.

За ці гроші посадовець обіцяв не створювати штучних перешкод у підприємницькій діяльності, а також не притягувати підприємця до адмінвідповідальності за відсутність маршрутних листів.

Чиновника затримали поряд із місцем роботи під час отримання другої частини хабаря у сумі 500 доларів. 

Йому оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ. Вирішується питання про застосування запобіжного заходу.

Чиновнику загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Українська правда

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хабар дороги

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