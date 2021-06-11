Затримали посадовця Укртрансбезпеки: вимагав хабарі у перевізників

Виконувача обов’язків керівника Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки затримали за системне вимагання хабарів від приватних підприємців.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Київська міська прокуратура

Дослівно ДБР: "Затримали виконувача обов’язків керівника Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, який вимагав від приватних підприємців, які займаються нерегулярними пасажирськими перевезеннями, сплачувати "данину" від 500 до 1 тисячі доларів щомісяця".

Деталі: Правоохоронці встановили факт вимагання у київського власника маршрутних таксі 700 доларів щомісяця.

За ці гроші посадовець обіцяв не створювати штучних перешкод у підприємницькій діяльності, а також не притягувати підприємця до адмінвідповідальності за відсутність маршрутних листів.

Чиновника затримали поряд із місцем роботи під час отримання другої частини хабаря у сумі 500 доларів.

Йому оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ. Вирішується питання про застосування запобіжного заходу.