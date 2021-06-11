УЗ додає рейси за маршрутом Київ – аеропорт "Бориспіль"

"Укрзалізниця" з 11 червня виводить на маршрут відремонтований рейковий автобус Pesa за маршрутом Київ - аеропорт "Бориспіль": замість 16 пар рейсів в обох напрямках на день буде 22 пари рейсів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

В УЗ зазначили, що попит пасажирів на експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль" та зворотно зростає.

"У травні заповненість цього потяга в середньому за добу становила 41%, а вже з початку червня ця цифра сягала 71%", - йдеться у повідомленні.

"Зважаючи на затребуваність потяга, з 11 червня Укрзалізниця виводить у курсування за цим маршрутом відремонтований рейковий автобус Pesa. Тепер експрес буде курсувати частіше: замість 16 пар рейсів в обох напрямках на день буде 22 пари рейсів", - заявили у прес-службі.

Із розкладом рейсів за маршрутом Київ-Пасажирський – Бориспіль-Аеропорт і зворотно можна ознайомитися тут.

"Крім того, завдяки співпраці Укрзалізниці з виробниками рейкових автобусів Pesa Bydgoszcz S.A. до кінця червня очікується вихід з ремонту ще одного состава, який також буде запущено за маршрутом експреса", - додали в УЗ.

Економічна правда