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ЄБРР надасть кредит українському газовому трейдеру

П'ятниця, 11 червня 2021, 12:05
 

Європейський банк реконструкції і розвитку надасть кредит у гривні українському постачальнику електроенергії та газу ТОВ "ЕРУ Трейдинг" на суму, еквівалентну 10 млн євро.

Таке рішення рада директорів ухвалила 9 червня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Кошти ЄБРР будуть використані на підтримку зростаючих операцій компанії з торгівлі газом, щоб забезпечити дешевий газ від ЄС протягом літнього сезону і зберігати його в українських сховищах з подальшим продажем в Україні (основний варіант) або реекспортом в ЄС (вторинний варіант) під час зимового опалювального сезону", - йдеться в документах ЄБРР.

Відповідно до документів, кредит підтримає приватного незалежного трейдера в конкуренції з монопольним постачальником НАК "Нафтогаз" на ринку газу і сприятиме підвищенню ліквідності і конкуренції на приватній Українській енергетичній біржі.

Зазначається, що ЄБРР стане першою міжнародною фінансовю установою в існуючому кредитному портфелі "ЕРУ Трейдинг".

ТОВ "ЕРУ Трейдинг", створене в 2016 році, належить Ярославу Мудрому і Дейлу Перрі.

Як зазначається на сайті компанії, поставки газу для населення є важливою частиною її стратегії. У лютому цього року компанія отримала відповідну ліцензію енергорегулятора.

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ЄБРР кредит газ

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