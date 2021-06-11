Посол ЄС розповів, як Україна може профінансувати свою зелену трансформацію

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас вважає, що українська промисловість та приватний сектор могли б взяти на себе частину тягаря за фінансування "зелених перетворень" в Україні.

Про це він заявив під час 12-го Європейсько-українського енергетичного дня, повідомляє "Європейська правда".

"Звичайно, існує питання "Яким чином фінансувати зелені перетворення?" І з цим питанням стикається не тільки уряд України. Уряд кожної країни у світі працює над вирішенням цього питання. Не існує жодної країни, де зелені перетворення можливо профінансувати тільки за рахунок державних коштів", - сказав Маасікас.

За його словами, українська промисловість та приватний сектор могли б понести частину цього тягаря.

"Станом на сьогодні українська промисловість сплачує лише 15 центів за 1 тону викидів СО2, в той час, коли в ЄС ціна сягнула 50 євро", - зауважив Маасікас.

Він наголосив, що принцип "забрудник платить" також має застосовуватись з тим, щоб ці кошти ре-інвестувалися для фінансування необхідних заходів з "озеленення".

Посол нагадав, що Європейська комісія та уряд України вже розпочали діалог щодо Європейської "Зеленої угоди", і щодо того, як Україна може узгодити свої дії із цим документом. За його словами, ЄС цінує, що Україна планує підвищити плани щодо зниження викидів із 40 до 65 % до 2060 року.

Водночас Маасікас підкреслив, що в Україні ще є ті, хто досі намагається довести, що зелені перетворення не настільки важливі порівняно із питаннями збереження робочих місць, підтримання роботи старих підприємств в тому вигляді, як вони працюють зараз.

"Навіть якщо лишити осторонь питання "озеленення" та "зцілення" планети, та подивитися на тарифи на електроенергію для споживачів, то вони в Україні вже є достатньо високими. І це здебільшого, є наслідком того, навіть попри існування перехресного субсидіювання, що інфраструктура є зношеною. І ця проблема відбувається щодня, і кожного разу це коштує все більше і більше. І це була б моя відповідь усім тим, хто каже "нехай працює так, як працює", - сказав Маасікас.

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Європейська правда