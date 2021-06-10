Регулятор допустив до обігу акції двох іноземних компаній

Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку допустила до обігу на території України цінні папери двох іноземних компаній.

Таке рішення ухвалили на засіданні Комісії 10 червня.

До обігу на території України допустили акції: iShares Global Healthcare ETF та iShares Global Consumer Discretionary ETF.

"Рішення про допуск схвалені Комісією за зверненням самих заявників без участі Національного депозитарію України.

Процедура допуску реалізована повністю в електронному форматі без подання жодних паперових копій документів до Комісії. Весь пакет документів був наданий офіційним каналом зв’язку в електронному вигляді з накладанням електронного цифрового підпису заявника", - йдеться у повідомленні.

Цінні папери іноземних емітентів допущенні до обігу на території України на фондових біржах та позабіржовому ринку.

Наразі до обігу на вітчизняному ринку капіталу допущено 38 цінних паперів іноземних емітентів. З їх переліком можна ознайомитись за посиланням.

Економічна правда