Всі розділи
Укр / Рус

Регулятор допустив до обігу акції двох іноземних компаній

Четвер, 10 червня 2021, 16:50
 

Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку допустила до обігу на території України цінні папери двох іноземних компаній.

Таке рішення ухвалили на засіданні Комісії 10 червня.

До обігу на території України допустили акції: iShares Global Healthcare ETF та iShares Global Consumer Discretionary ETF.

"Рішення про допуск схвалені Комісією за зверненням самих заявників без участі Національного депозитарію України.

Процедура допуску реалізована повністю в електронному форматі без подання жодних паперових копій документів до Комісії. Весь пакет документів був наданий офіційним каналом зв’язку в електронному вигляді з накладанням електронного цифрового підпису заявника", - йдеться у повідомленні.

Цінні папери іноземних емітентів допущенні до обігу на території України на фондових біржах та позабіржовому ринку.

Наразі до обігу на вітчизняному ринку капіталу допущено 38 цінних паперів іноземних емітентів. З їх переліком можна ознайомитись за посиланням.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

акції біржа НКЦПФР

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Безос у травні продав 2 мільйона акцій Amazon на 6,7 мільярдів доларів 12 травня 2021, 12:10
Безос продав акцій Amazon на 2,5 мільярда доларів 7 травня 2021, 13:15
Українські недержавні пенсійні фонди почали купувати акції Apple і Tesla 3 травня 2021, 15:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!