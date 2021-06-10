Суд у Росії знову оштрафував Telegram і Facebook

Суд Таганського району Москви (РФ) оштрафував Telegram на 10 млн рублів за невидалення забороненого контенту, Facebook оштрафували на 17 млн рублів.

Про це пише Meduza.

Раніше суд вже штрафував Telegram на 5 мільйонів рублів за те, що месенджер не вилучив заклики на несанкціоновані акції на підтримку Олексія Навального, які пройшли в січні.

"Також 10 червня суд Таганського району розглянув адміністративні протоколи на Facebook, також складені через невидалення забороненого контенту. Facebook оштрафований на 17 мільйонів рублів.

25 травня на Facebook був накладений штраф 26 мільйонів рублів за аналогічні адміністративні порушення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

25 травня в Росії оштрафували Google на 4 мільйони та Facebook 26 мільйонів рублів.

Суд в Москві визнав TikTok, Google і Twitter винними у невидаленні "забороненого контенту з закликами до участі в неузгоджених акціях" та оштрафував на мільйони рублів.