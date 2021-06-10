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Заборгованість із виплати лікарняних досягла 3 мільярдів – Мінсоцполітики

Четвер, 10 червня 2021, 15:05
 

Заборгованість із виплати лікарняних наразі становить близько 3 млрд гривень.

Про це на прес-конференції заявив перший заступник міністра соціальної політики Євген Котик, передає "Укрінформ".

Коментуючи обсяг заборгованості за листками тимчасової непрацездатності, він сказав: "На сьогодні це близько 3 млрд грн".

За його словами, Кабмін ухвалив рішення щодо виділення коштів для Фонду соцстрахування, і після проведення всіх необхідних бюджетних процедур вони будуть перераховані на погашення заборгованості.

У Мінсоцполітики сказали, що така заборгованість пов'язана зі спалахом захворюваності на COVID-19, коли наприкінці минулого року вдвічі збільшилася кількість листків тимчасової непрацездатності і тривалість перебування на лікарняному.

За словами чиновника, запуск електронного лікарняного дасть змогу пришвидшити виплату.

Нагадаємо:

Раніше Фонд соціального страхування заявив, що виплачує лікарняні та декретні у повному обсязі, проте є затримки в строках фінансування.

Мінцифра разом із МОЗ, НСЗУ, Мінсоцполітики, Пенсійним фондом та ФССУ запустили електронні лікарняні - із червня по серпень діятиме перехідна модель, з 1 вересня цього року всі медзаклади мають формувати їх в електронному вигляді.

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соцвиплати Мінсоцполітики

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