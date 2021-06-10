Кабмін затвердив перерозподіл коштів для Держспецзв'язку на 2021 рік

Уряд затвердив розпорядження про перерозподіл бюджетних коштів, завдяки якому деякі підрозділи Держспецзв’язку отримають додатково 22,5 млн грн.

Відповідне розпорядження "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації на 2021 рік" уряд прийняв на засіданні 9 червня, передає Урядовий портал.

Зазначається, що перерозподіл бюджетних коштів дасть можливість покращити фінансове забезпечення підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку та випускників профільного вишу.

"Урядовий фельд’єгерський зв’язок відіграє особливу роль у системі державного управління.

Завдяки фельд’єгерській службі Держспецзв’язку виконується важлива функція термінової, своєчасної і з гарантією повного збереження доставки кореспонденції. Це велика кількість надзвичайно важливих документів, серед яких - дипломатична пошта та документи з відповідним грифом вищих органів державної влади", - заявив заступник голови Держспецзв’язку Володимир Трофименко.

"Підрозділи фельд’єгерського зв’язку - важлива складова захисту України. Вони займаються переданням секретних документів та інформації.

Цього року Держспецзв’язку не отримала достатнього фінансування для цього підрозділу. Але завдяки перерозподілу коштів підрозділи урядового фельд’єгерського зв’язку отримають додатково 22,5 млн грн. Ще 1,4 млн гривень підуть на забезпечення фінансування випускників профільного інституту", - додали в уряді.

Економічна правда