Рада зробила крок до спрощення приєднання до електромереж

Верховна Рада на засіданні 1 червня прийняла у першому читанні законопроєкт №5009 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення приєднання до електричних мереж.

Про це повідомляється на сайті Ради.

У пояснювальній записці зазначається, що метою прийняття проєкту закону є "суттєве спрощення процедури приєднання до електричних мереж електроустановок замовників, скорочення кількості процедур, документів та погоджень, істотне зменшення витрат часу замовників на приєднання, зняття штучних обмежень та усунення бар’єрів в процедурі приєднання до електричних мереж".

А також - запровадження механізму "єдиного вікна" для подачі замовника звернень, заяв, запитів, отримання інформації, вихідних даних, необхідних для проектування та здійснення будівельно-монтажних робіт, узгодження проектної документації на будівництво, реконструкцію та переоснащення електроустановок замовників.

Також у документі йдеться, що він спрямований на розвиток бізнесу і поліпшення інвестиційної привабливості України за рахунок поліпшення позицій в рейтингу Doing business.

Раніше голова профільного комітету Ради та один із авторів законопроєкту Андрій Герус заявляв, що "законопроєктом передбачається спрощення землевідведення і документальних процедур обленерго з метою скорочення термінів приєднання в 2,5 рази", передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Геруса, передбачається робота "єдиного вікна" і проведення приєднання замовника "під ключ".

У пояснювальній записці також йдеться, що на сьогодні процедура приєднання до електромереж, зокрема невеликої пекарні або цеху, займає понад 280 днів. Документ передбачає скасування отримання певних дозволів і погоджень для підключення, також спрощується отримання доступу до земельних ділянок під об'єкти енергетики.

Економічна правда