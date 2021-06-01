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Євросоюзу бракує 10 мільярдів євро інвестицій у штучний інтелект та блокчейн – ЄІБ

Вівторок, 1 червня 2021, 16:44
 

Інвестиції Євросоюзу у технології штучного інтелекту та блокчейну становлять лише 7% від світового обсягу, щорічний розрив фінансування становить від 5 до 10 млрд євро.

Про це йдеться у звіті Європейського інвестиційного банку, повідомляє Reuters.

Так, спроби ЄС наздогнати рівень технологій Китаю та США обмежені саме браком інвестицій, який у фінустанові оцінюють до 10 млрд євро.

Капітальні інвестиції у ШІ та блокчейн у світі становлять 25 млрд євро, водночас з боку Китаю та США становлять понад 80%. Для ЄС цей відсоток значно нижчий – 7%, або 1,75 млрд євро.

У звіті банку йдеться про важливість обох технологій та їхній потенціал для відновлення галузей, що постраждалих від пандемії COVID-19. Йдеться про фінансові послуги, охорону здоров'я та бізнес-аналітику. Крім того вони важливі для підвищення економічної стійкості ЄС.

У ЄІБ зазначили, що доступ до фінансування може бути викликом у короткостроковій перспективі внаслідок кон'юнктури ринку. Це потенційно може збільшити розрив в інвестиціях.

Серед факторів, що спричинили дефіцит, банк називає брак знань та обмеженість профілю європейських венчурних фондів в обох технологіях.

Економічна правда



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штучний інтелект технології Євросоюз

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