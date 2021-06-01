Капсула‌ ‌майбутнього‌ ‌і‌ ‌прання‌ ‌без‌ ‌фосфатів:‌ секрет‌ ‌у ‌формі

Випадково чи ні, але напередодні Дня хіміка в уряді знову наголосили на кроках до заборони фосфатних миючих засобів.

Тема не нова і вже давно назріла, але офіційне повідомлення Держпродспоживслужби на Урядовому порталі – помітний сигнал, що Україна таки рухатиметься до застосування у хімічних миючих засобах європейських стандартів якості і безпеки.

Науковці зауважують, що окрім "зеленого цвітіння" водоростей від потрапляння фосфатів у річки, потрібно пам’ятати про ще один глобальний виклик. Це планетарна проблема скорочення запасів питної води.

- Справжній дефіцит води в Україні буде відчутний уже у 2027 році, а тому протидіяти катастрофічним наслідкам глобальної тенденції треба зараз, терміново, - відзначає еколог, академік Академії наук Вищої школи України Олександр МУДРАК.

Бізнес, орієнтований на сталий розвиток і соціальну відповідальність, не тільки вітає перспективу безфосфатності, але вже вводить на ринок стратегії синергії між потребами людей у ефективному пранні та рішенням проблем довкілля.

Фахівці Спільного українсько-німецького підприємства "2К" вбачають майбутнє у миючих засобах, у складі яких немає води. Зокрема, це капсульна форма.

Капсули для прання вже широко представлені на ринку і люди до них звикають. Паралельно виробники покращують характеристики і функціональність: на заміну 1-компонентними вже з’явилися 4-компонентні капсули "все-в-одному".

Серед найцікавіших новинок – німецько-українські капсули для прання Wash&Free 4в1, які ефективно вимивають бруд і плями, зберігають яскравість кольору, надають тканинам м’якість і свіжість запаху.

Потрібно якнайширше впроваджувати рішення, яке одночасно вирішує проблеми людей, екології і держави, вважає співзасновник Спільного українсько-німецького підприємства 2К Віктор Кушал.

"Це по-німецьки прагматично, інноваційно. Для людей капсула - це зручне й ефективне прання "все-в-одному". Для екології - це відмова від фосфатів і зменшення використання водних ресурсів. Для держави - прогнозована система, офіційно сплачені податки і нові робочі місця, оскільки виробництво капсул потребує масштабності і технологічності. Тому за капсулами – майбутнє!" - наголосив співзасновник ТОВ СУНП 2К Віктор Кушал.

Зважаючи як на загальносвітові тенденції, так і на внутрішньоукраїнську специфіку, Україні дуже вигідно і необхідно розвивати виробництво, а не тільки імпорт миючих засобів у формі капсул. Але це широка тема, яка потребує аналізу в окремій статті.

Довідково: ТОВ СУНП 2К (2K Family GmbH) - спільне українсько-німецьке виробництво засобів побутової хімії, безпечної для довкілля.

Має власні лабораторії в Україні та Німеччині, автоматизовані виробничі потужності (200 тон/доба) у Хмельницькому та власне виробництво упаковок.

На підприємстві працюють 236 осіб. Продукція сертифікована Німецькою асоціацією якості та стандартів, представлена в 12-ти країнах світу. В Україні - ™ Wash&Free, ™ Galax, ™ Dalas, ™ Dava тощо.