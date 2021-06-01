У ДТЕК готові до повного продажу своїх шахт та електростанцій

У ДТЕК Ріната Ахметова роблять ставку на розвиток зеленої енергетики та готові до повного продажу своїх вугільних шахт та електростанцій

Про це голова ДТЕК Максим Тімченко розповів в інтерв’ю Економічній правді.

Він розповів, що компанія як виробник електроенергії орієнтується на зелену генерацію, та "готова розглядати продаж своїх електростанцій та вугільних шахт". За його словами, ДТЕК наразі належить 1ГВт з 8ГВт зелених потужностей в Україні.

Щодо плану Тімченко зазначив, що вже мають пріоритетні активи на продаж з огляду на їхню ефективність, проте будь-які дії можуть відбутися лише з дозволу кредиторів.

Водночас, голова ДТЕК відмовився називати станції – лише зазначив, що першими "на вихід" підуть російські шахти. "Скоріш за все, це відбудеться найближчим часом", – додав він.

Крім того, йдеться саме про продаж окремих теплоелектростанцій всередині енергокомпаній ДТЕК, а не енергокомпаній у цілому. Аналогічний план у ДТЕК і щодо продажу шахт всередині вугільних об’єднань.

Тімченко зазначив, що компанія готова до продажу усіх вугільних активів та теплогенерації:

"Якщо ми матимемо попит на 10% портфелю станцій та шахт, продамо 10%. Якщо матимемо на 100%, продамо 100%. Але це точно не розпродаж. Ми точно будемо враховувати соціальний аспект та інтереси співробітників".

Крім того, звертає увагу Тімченко, реалізація плану буде можлива лише якщо у компанії бачитимуть економічний інтерес.

Більшість блоків ТЕС зачиняться за 5-10 років, коментує він ситуацію з теплогенерацією. "Вони вже подвійно використали свій ресурс. Вони вже фізично зношені. У нас наймолодша ТЕС побудована у 1982 році. ТЕС вже не відповідають сучасним вимогам", – каже Тімченко.

З огляду на це у ДТЕК готові до їхнього закриття, аналогічно з шахтам, які зачиняють через зношеність ресурсу.

Про те, чому енергетична імперія Ахметова продає ТЕС та шахти і скуповує активи у Віктора Пінчука та росіян читайте в інтерв’ю ЕП:

Голова ДТЕК Максим Тімченко: Ми готові продавати наші електростанції та шахти

Економічна правда





