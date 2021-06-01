Суд взявся за справу про плату за транспортування газу для населення

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо плати за транспортування газу для потреб населення.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 6 березня 2020 року №580 "Про внесення змін до Кодексу газорозподільних систем", - ідеться в повідомленні.

Відповідно до постанови, від початку 2021 року річна замовлена потужність споживача визначається виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, але не може бути меншою, зокрема, за 126 куб. м – для побутового споживача, який використовує газ для підігріву води та приготування їжі.

Позивач вважає, що постановою порушуються його права, оскільки він використовує вдвічі менший обсяг природного газу, а повинен сплачувати за транспортування 126 куб. м. в обов’язковому порядку, зазначають у суді.

ОАСК ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання у справі на 15 липня 2021 року.

Економічна правда