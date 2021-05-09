Скоровся експорт зерна і зернобобових
Неділя, 9 травня 2021, 15:30
З початку 2020/2021 маркетингового року Україна експортувала 39,2 мільйонів тонн зернових, зернобобових культур разом з продуктами їх переробки, що на 12,11 мільйонів тонн менше, ніж на цю ж дату торік.
Про це повідомляє прес-служба Української зернової асоціації із посиланням на дані Державної митної служби.
Зазначається, що пшениці на 7 травня 2021 року експортовано лише 15,143 млн тонн. Це на 4,008 млн тонн менше, ніж на цю дату минулого сезону.
- Ячменю експортовано 4, 118 млн тонн (на 598 тис. тонн менше).
- Жита продано на експорт 1,7 тис. тонн (на 6,5 тис. тонн менше).
- Кукурудзи експортовано 19,358 млн тонн (на 7, 443 млн тонн менше).
Крім того, борошна пшеничного продано на експорт 106 тис. тонн (на 191,1 тис. тонн менше).
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