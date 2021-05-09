Скоровся експорт зерна і зернобобових

З початку 2020/2021 маркетингового року Україна експортувала 39,2 мільйонів тонн зернових, зернобобових культур разом з продуктами їх переробки, що на 12,11 мільйонів тонн менше, ніж на цю ж дату торік.

Про це повідомляє прес-служба Української зернової асоціації із посиланням на дані Державної митної служби.

Зазначається, що пшениці на 7 травня 2021 року експортовано лише 15,143 млн тонн. Це на 4,008 млн тонн менше, ніж на цю дату минулого сезону.

Ячменю експортовано 4, 118 млн тонн (на 598 тис. тонн менше).

Жита продано на експорт 1,7 тис. тонн (на 6,5 тис. тонн менше).

Кукурудзи експортовано 19,358 млн тонн (на 7, 443 млн тонн менше).

Крім того, борошна пшеничного продано на експорт 106 тис. тонн (на 191,1 тис. тонн менше).