Hyperloop може почати комерційні перевезення в 2027 році

Американська компанія, що займається транспортними технологіями, Virgin Hyperloop може почати комерційні перевезення пасажирів в 2027 році.

Про це заявив виконавчий директор проекту Джош Гігель, повідомляє Reuters.

При цьому, швидкість капсули на магнітній подушці будуть збільшуватися в безповітряних вакуумних тунелях до 1 200 км/год. Капсули, розраховані на 28, пасажирів можуть використовуватися для переїздів на великі відстані і для перевезення вантажів.

Транспорт Virgin Hyperloop являє собою капсулу з магнітним підвісом, що пересувається всередині металевої труби в вакуумі.

Перша трубопровідна траса буде розгорнута в Індії, потім - в Саудівській Аравії. Яка буде довжина трас, поки невідомо.