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Hyperloop може почати комерційні перевезення в 2027 році

Неділя, 9 травня 2021, 10:00
 

Американська компанія, що займається транспортними технологіями, Virgin Hyperloop може почати комерційні перевезення пасажирів в 2027 році. 

Про це заявив виконавчий директор проекту Джош Гігель, повідомляє Reuters. 

При цьому, швидкість капсули на магнітній подушці будуть збільшуватися в безповітряних вакуумних тунелях до 1 200 км/год. Капсули, розраховані на 28, пасажирів можуть використовуватися для переїздів на великі відстані і для перевезення вантажів. 

Транспорт Virgin Hyperloop являє собою капсулу з магнітним підвісом, що пересувається всередині металевої труби в вакуумі. 

Перша трубопровідна траса буде розгорнута в Індії, потім - в Саудівській Аравії. Яка буде довжина трас, поки невідомо.

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Економічна правда
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