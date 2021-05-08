НБУ виключив з держреєстру фінустанов дев’ять компаній

Національний банк України виключив з Державного реєстру фінансових установ чотири страхові компанії та ще п’ять установ на підставі власних заяв.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

На засіданні 30 квітня 2021 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг виключив з реєстру чотири страхові компанії: АТ "СК "ВАРТА", ПРАТ "СК "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ", ПРАТ "СК "СТАР-ПОЛІС", ПРАТ "СК "ІНДУСТРІАЛЬНА".

Також повідомляється, що причиною виключення стала відсутність ліцензій. Їх ліцензії були анульовані в березні–квітні 2021 року в добровільному порядку.

"ПРАТ "СК "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ", ПРАТ "СК "СТАР-ПОЛІС, ПРАТ "СК "ІНДУСТРІАЛЬНА" не мали невиконаних (прострочених) зобов’язань перед страхувальниками, водночас АТ "СК "ВАРТА" не подало до Національного банку звітність за І квартал 2021 року",– вказується у повідомленні.

Після виключення з Реєстру вищезгадані компанії остаточно втратили статус фінансової установи.

Зазначається, що п’ять фінансових установ – ПТ "ЛОМБАРД ЧЕПІЛЬ І КОМПАНІЯ" , ТОВ "ОЛКОМ-ЛІЗИНГ", КС "Копілочка", КС "Співдружність" та КС "Народний кредит" виключені з Реєстру за власними заявами.





