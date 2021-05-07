Wizz Air запускає 4 нові маршрути зі Львова

Угорський авіаперевізник Wizz Air з червня запускає 4 нові маршрути зі Львова до міст Німеччини, Італії та Польщі.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

З червня доступними стануть маршрути до Меммінгена (Німеччина), Неаполя (Італія), Варшави та Познані (Польща). Ціни на квитки починаються від 509 грн/ 14,99 євро.

Львів – Меммінген здійснюватиметься двічі на тиждень, у четвер та неділю, з 13 червня. За напрямком до Неаполя літаки курсуватимуть у вівторок та суботу з 12 червня.

Щодо польських напрямків, рейси до Варшави здійснюватимуть тричі на тиждень, у понеділок, середу та п’ятницю, з 11 червня. До Познані – з 13 червня, щочетверга та щонеділі.

Економічна правда