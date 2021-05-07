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Wizz Air запускає 4 нові маршрути зі Львова

П'ятниця, 7 травня 2021, 18:20
 

Угорський авіаперевізник Wizz Air з червня запускає 4 нові маршрути зі Львова до міст Німеччини, Італії та Польщі.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

З червня доступними стануть маршрути до Меммінгена (Німеччина), Неаполя (Італія), Варшави та Познані (Польща).  Ціни на квитки починаються від 509 грн/ 14,99 євро. 

Львів – Меммінген здійснюватиметься двічі на тиждень, у четвер та неділю, з 13 червня. За напрямком до Неаполя літаки курсуватимуть у вівторок та суботу з 12 червня. 

Щодо польських напрямків, рейси до Варшави здійснюватимуть тричі на тиждень, у понеділок, середу та п’ятницю, з 11 червня. До Познані – з 13 червня, щочетверга та щонеділі.

Економічна правда

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авіаперевезення Європа Львів

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